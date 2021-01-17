حالة الطقس اليوم الإثنين 18-1-2021 فى مصر.. مائلة للبرودة وأمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، على القاهرة والوجه البحري، مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى.

الطقس فى الاسكندرية

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد وبلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش ورفح) على فترات متقطعة.

الطقس فى السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (البحيرة، كفر الشيخ والدقهلية).

الطقس فى سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء، معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على البحر المتوسط، ويتزامن معه امتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

الطقس فى الصعيد

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس شمال وجنوب الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18 والصغرى 10 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 13، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 درجة للصغري. درجات الحرارة والطقس

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 18 والصغرى 10، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 17 والصغرى 06.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 20 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 19 درجة للعظمى و 09 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 20 للعظمي و 08 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.