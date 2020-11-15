حالة الطقس اليوم الإثنين 16-11-2020 في مصر: باردة ليلا وأمطار

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الإثنين، لطيفة نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من الوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي السواحل الغربية.

الطقس في الاسكندرية

وتسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق (الاسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش ومطروح).

الطقس في سانت كاترين

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدلنهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثتين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 17، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 13.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 16 للصغري.

نسبة الرطوبة

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

البَرَد

هو هطول لجزيئات جليد (حجارة البرد)، ويمكن أن تكون إما شفافة أو معتمة، وتكون عادة كروية أو مخروطية أو غير منتظمة الشكل ويتراوح قطرها عامة بين 5 و50 مم، وقد تسقط الجزيئات من سحابة إما بشكل منفصل أو مجمع في كتل غير منتظمة.

يأتي تساقط البَرَد دائماً على شكل وابل، وتُرصد عامةً خلال العواصف الرعدية الشديدة، وتتشكل حجارة البَرَد عادةً حول نواة قد لا تكون في مركزها الهندسي.

وقد تتخذ حجارة البَرَد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشكال والأبعاد حتى في حالة سقوط واحدة، ولا يوجد عادة أكثر من خمس طبقات إلا في حجارة البَرَد الكبيرة جداً إذ وجد أنها تحتوي على 20 طبقة أو أكثر.

وتتراوح كثافة حجارة البَرَد عادةً بين 0.85 و0.92 جم/سم3، ولكنها قد تكون أقل كثافة إذا احتوت على تجاويف كبيرة مملوءة بالهواء، وبعض حجارة البرد تتكون جزئياً من الجليد الإسفنجي، وهو مزيج من الجليد والماء والهواء.