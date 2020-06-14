حالة الطقس اليوم الإثنين 15-6-2020 في مصر

تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الاثنين، طقسا مائلا للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا وذلك وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة في بيانها إن حال طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع نشاط للرياح علي مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، القاهرة العظمى 33 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 28، دمنهور العظمى 31 والصغرى 21.

