حالة الطقس اليوم الإثنين 15-3-2021 في مصر.. أمطار على القاهرة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الإثنين دافئة نهارًا، باردة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20%.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، مائلة للدفء على السواحل الشرقية، باردة ليلا والرياح معتدلة.

وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، على فترات متقطعة بنسبة 40%.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس حار نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

كيف يحدث البرق و الرعد

يحدث البرق نتيجة لتفريغ الشحنات الكهربائية مما يتسبب بتولد حرارة عالية والتي تعمل على تسخين الهواء الموجود حوله، وعندما يتمدد الهواء وينتج عنه موجات صوتية ودوى هائل ألا وهو الرعد.

وعن سبب رؤيتنا للبرق قبل سماع الرعد، أوضح خبراء الأرصاد الجوية أن السبب وراء ذلك هو أن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت.