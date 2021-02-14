حالة الطقس اليوم الإثنين 15-2-2021 في مصر.. شديدة البرودة ليلا ممطرة على السواحل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بوجود مرتفع جوي بينما جنوب البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض ويتزامن معه دخول منخفض جوي من الغرب.

الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11. درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 18 والصغرى 07 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج مابين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض جوي قبرصي

نوهت الأرصاد الجوية، إلى تكون منخفض قبرصي بالقرب من الجزر اليونانية، ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية الباردة ويتمركز بجوار جزيرة قبرص بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وتنشط خلال تلك الفترة الرياح الشمالية الغربية الباردة تكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال وجنوب الصعيد والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء، وتسقط معة الأمطار علي شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتبقي الحالة الجوية حتي الخميس المقبل.