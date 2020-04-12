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حالة الطقس اليوم الإثنين 13-4-2020 في مصر

شديد البرودة ليلا
دعاء محمود 12:57 ص, الأثنين, 13 أبريل 20 12:57 ص, الأثنين, 13 أبريل 20

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تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الإثنين، طقاس معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

حالة الطقس معتدلة وشبورة مائية صباحا

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يكون طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، وتظهر شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلي شمال الصعيد، فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

اضطراب في البحر الأحمر

أما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 25 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغري 18 والعظمى 28.

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بقلم دعاء محمود

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