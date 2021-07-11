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حالة الطقس اليوم الإثنين 12-7-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 36 درجة عظمى

حار نهارا
دعاء محمود 12:11 ص, الأثنين, 12 يوليو 21 12:11 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبري.

الطقس في القاهرة اليوم

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبري والوجه البحري.

الطقس في السواحل                

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

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وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة ولكن نشاط حركة الرياح يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24.

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23 درجة.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الطقس
الطقس

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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