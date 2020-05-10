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حالة الطقس اليوم الإثنين 11-5-2020 في مصر

معتدلة نهارًا باردة ليلا
دعاء محمود 12:59 ص, الأثنين, 11 مايو 20 12:59 ص, الأثنين, 11 مايو 20

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تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الإثنين، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، غائم جزئي، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس على السواحل الشمالية، معتدل نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، غائم جزئي، بينما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على القاهرة، فإن الصغرى 17 والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 32، والغردقة الصغري 23 والعظمى 33، بينما دمنهور الصغرى 16، والعظمى 28.

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بقلم دعاء محمود

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