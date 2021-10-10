لايف

حالة الطقس اليوم الإثنين 11-10-2021 في مصر.. حار واعتدال في البحرين

أمطار خفيفة على جنوب سيناء
دعاء محمود 12:00 ص, الأثنين, 11 أكتوبر 21 12:00 ص, الأثنين, 11 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الإثنين، حارة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة خفيفة صباحًا على الطرق، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فشديدة الحرارة نهارًا، مع شبورة على وسط سيناء ومدن القناة، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 20% على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 21.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 10-10-2021 فى مصر

أما شرم الشيخ فالعظمى 34، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 17.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و 24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 38، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغري.

اقرأ أيضا  «جونسون آند جونسون» تسعى لمنح جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19»

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

اقرأ أيضا  بروتوكول بين التعليم العالي والسويدي «إديوكيشن» لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية خاصة

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-10-2021 فى مصر

عصام عميرة 1:03 ص, الأثنين, 11 أكتوبر 21

الصحة: تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة

المال - خاص 1:01 ص, الأثنين, 11 أكتوبر 21

توقعات بانبعاثات كربونية قياسية بسبب أزمة الطاقة العالمية

أيمن عزام 7:33 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض.. «تعليم القليوبية» توجه رسالة طمأنة لأولياء الأمور

عصام عميرة 7:29 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

السيسي يؤكد دعم مصر لجنوب السودان ومساندتها بمختلف القطاعات التنموية

المال - خاص 6:52 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

بابا الفاتيكان يفتح مناقشات مدة عامين لبحث مستقبل الكنيسة الكاثوليكية

أيمن عزام 6:21 م, الأحد, 10 أكتوبر 21