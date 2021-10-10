حالة الطقس اليوم الإثنين 11-10-2021 في مصر.. حار واعتدال في البحرين

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الإثنين، حارة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة خفيفة صباحًا على الطرق، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فشديدة الحرارة نهارًا، مع شبورة على وسط سيناء ومدن القناة، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 20% على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 34، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 17.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و 24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 38، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.