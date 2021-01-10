حالة الطقس اليوم الإثنين 11-1-2021 في مصر .. القاهرة تسجل 24 درجة عظمى

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الإثنين، دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك على محافظة القاهرة والوجه البحرى.

الطقس فى السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائلة للدفء نهارًا، فيما تكون دافئة على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس فى سيناء

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا باردة ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري. الطقس

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية.