حالة الطقس اليوم الإثنين 10-8-2020 في مصر: شبورة مائية صباحًا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس علي السواحل

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة مع فرص لسقوط أمطار خفيفة علي الساحل الشمالية بنسبة 20%، شديد الحرارة نهارًا علي جنوب سيناء، معتدل ليلًا.

أمطار غزيرة رعدية علي أقصي الجنوب

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من أقصي جنوب البلاد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 24 .

درجات الحرارة اليوم في الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الإثنين في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و28 للصغري.

الرطوبة النسبية

وأفادت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 78 للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و18 للصغري.

وأشارت الهيئة إلي أن كتلة مائلة للحرارة نسبيا تؤثر علي شمال البلاد حيث تؤدي إلي شعور أفضل بدرجة الحرارة بداية من اليوم الإثنين، وأن ظل شديد الحرارة علي جنوب البلاد.