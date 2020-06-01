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حالة الطقس اليوم الإثنين 1-6-2020 في مصر

مائلة للحرارة نهارا
دعاء محمود 2:13 ص, الأثنين, 1 يونيو 20 2:13 ص, الأثنين, 1 يونيو 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للحرارة نهارًا وللبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس السواحل الشمالية الغربية مائلة للحرارة نهارًا، بينما على السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

 كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وإثارة الرمال والأتربة علي أقصي غرب البلاد.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وأكدت الهيئة أن شمال البلاد تتأثر بمنخفض جوى متمركز فى الصحراء الغربية، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5متر إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلي 3 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 34 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 34.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 34، والغردقة الصغرى 22 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 33.

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بقلم دعاء محمود

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