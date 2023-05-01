حالة الطقس اليوم الإثنين 1-5-2023 في مصر.. مائل للحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 1-5-2023، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 26 درجة، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 24 درجة، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 26 درجة، والصغرى 13 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 31 للعظمى، و 18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 29، والصغرى 16.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 26 للعظمى، و16 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.