حالة الطقس اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر.. شديد الحرارة والعظمي بالقاهرة 38

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبري والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 19 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 26 درجة. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الحفاظ على برودة المسكن

نوهت الأرصاد الجوية، بأنه خلال ارتفاع درجات الحرارة لابد من إتخاذ عدة إجراءات منها، الحفاظ على برودة مكان المعيشة، فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة 8 و 10 صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد 10 مساءا.

كما ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار، و24 درجة مئوية خلال الليل.

استخدم هواء الليل لتبريد المسكن مع فتح جميع النوافذ وآليات الغلق أثناء الليل وفي الصباح المبكر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل.

تعَلِّيق واقيات شمسية أو ستائر أو أغطية أو مظلات على النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس صباحاً أو بعد الظهر، مع الابتعاد عن الحر بقدر المستطاع.