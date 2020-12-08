حالة الطقس اليوم الأربعاء 9-12-2020 فى مصر: تحذيرات من الشبورة المائية صباحا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (دمياط وبورسعيد).

الطقس في سانت كاترين

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء فمائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس، مع سقوط أمطار خفيفة علي العريش ورفح.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت هيئة الأرصاد بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة على وسط سيناء.