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حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-9-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 35 درجة وأمطار

رياح نشطة
دعاء محمود 12:09 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 12:09 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبري والوجه البحري.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتنشط حركة الرياح مما يؤدي لارتفاع الأمواج على شواطئ (الاسكندرية، العلمين، مطروح)، بقيم من 2 إلى 2.5 متر.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح)، على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

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الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 24 درجة.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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