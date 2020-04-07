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حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-4-2020 في مصر

انخفاض في درجات الحرارة
دعاء محمود 12:43 ص, الأربعاء, 8 أبريل 20 12:43 ص, الأربعاء, 8 أبريل 20

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يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

رياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

مائل للحرارة علي جنوب الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا لطيفا ليلا والرياح نشطة.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج  من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلي 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على القاهرة الصغرى 13 والعظمى 23، والإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20، أما شرم الشيخ الصغري 20 والعظمي 27، والغردقة الصغري 18 والعظمي 31.

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بقلم دعاء محمود

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