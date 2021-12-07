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حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-12-2021 في مصر.. أمطار ورياح وأتربة

باردة ليلًا
دعاء محمود 1:01 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 1:01 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

وتسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

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حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 20، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 19، والصغرى 13.

أما شرم الشيخ فالعظمى 25، والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

درجات الحرارة

وعلى دمنهور العظمى 20، والصغرى 13 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى، و 12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 21 درجة للعظمى، و 11 للصغري.

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بينما تسجل الأقصر 22 للعظمى، و 11 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 21، والصغرى 10.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأكدت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 4 إلى 5 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

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بينما حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

فرص لهطول الأمطار

تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي المناطق الساحلية والقريبة من الشاطئ يصاحبها سقوط الأمطار، تبدأ من أقصي الغرب عند السلوم لتشمل أغلب مناطق الساحل من الغرب إلى الشرق، ومع نهاية اليوم كما تمتد لمناطق من الدلتا .

كما تشهد كافة الأنحاء انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإحساس كبير ببرودة الطقس.

ومع نهاية اليوم تستمر سرعات الرياح عالية علي شمال سيناء، وتهدأ نسبيا لتكون معتدلة علي شمال البلاد.

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بقلم دعاء محمود

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