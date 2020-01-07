حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-1-2020.. بارد وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن حالة الطقس اليوم الاربعاء تشهد تساقط للأمطار الغزيرة والرعدية علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وتصل إلى القاهرة خفيفة.

وتشهد حالة الطقس اليوم نشاطا للرياح الغربية على أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد من الإحساس بالبرودة ويتكون الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.