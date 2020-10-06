حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-10-2020 في مصر: القاهرة تسجل 35 درجة عظمي

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، علي القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري، حارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في الاسكندرية اليوم

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة علي بعض المناطق، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

ولفتت إلي أن حالة الطقس علي جنوب سيناء، حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، وسقوط للأمطار المتوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الطقس في سوهاج

بينما طقس شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن شمال البلاد حتي شمال الصعيد متأثرة بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 22، والمحسوسة 36 للعظمى، و 23 صغرى.

أما الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 23 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26، والمحسوسة 36 عظمى و 27 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24، والمحسوسة 37 عظمى و 26 صغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 20، والمحسوسة 34 عظمى، و 23 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 18، والمحسوسة 35 عظمى و 21 صغرى.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الأربعاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 26 صغري.

وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 23 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 25 صغري، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 22 للصغري، والمحسوسة 41 عظمي و 24 صغري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.