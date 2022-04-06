أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن حالة الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 36، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 20.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 42، والصغرى 23.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الإنذار المبكر والعمل المبكر

أصبحت ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة أكثر تواتراً وشدّةً في أنحاء كثيرة من العالم بسبب تغيّر المناخ.

وبات عدد الأشخاص المعرضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة أكبر من أي وقتٍ مضى.

في حين تشهد هذه الأخطار، بدورها، بعض التغيّرات من جراء النمو السكاني والتوسّع الحضري والتدهور البيئي.

ولم تعُد التنبؤات بحالة الطقس كافيةً اليوم، بل أصبح توفير تنبؤات تقوم على الآثار وتنذر الناس بمفاعيل الطقس ضرورة حيوية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.

ومع ذلك يظل واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يتمتع بتغطية نظم الإنذار المبكر بالقدر الكافي، فلا بد من زيادة التنسيق بين المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، والسلطات المعنية بإدارة الكوارث، والوكالات الإنمائية، بغية تحسين إجراءات الوقاية والتأهب والاستجابة.