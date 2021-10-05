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حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-10-2021 في مصر.. اضطراب في البحرين

مائل للحرارة نهارًا
دعاء محمود 12:13 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 12:13 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلاً.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29درجة، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 21.

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أما شرم الشيخ فالعظمى 33، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 21 درجة.

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نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

الطقس والمناخ

الطقس هو حالة الجو في وقت محدود، وهو قابل للتغير من فترة إلى أخري لأن الظواهر الجوية في تتابع مستمر من أول العام إلى آخره وبعدها تعيد تلك الظواهر الكرة من جديد.

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أما المناخ فهو الملخص الإجمالى للطقس لمدة طويلة من الزمن أو بعبارة أخرى نتيجة مجموع الظواهر الجوية لمدة 30 عام.

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بقلم دعاء محمود

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