حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-1-2020 فى مصر.. العظمى فى القاهرة 23 درجة وشبورة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا.

الطقس فى القاهرة اليوم

وأضافت أن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحرى، دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مطالبة بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل ووسط سيناء والصعيد بسبب الشبورة.

الطقس فى السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة. حالة الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.