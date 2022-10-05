حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-10-2022 في مصر.. حار ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواءً حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 32، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 31، والصغرى 21.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 39 للعظمى، و25 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 35، والصغرى 24.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 32 للعظمي و23 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 29 للعظمى، و23 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

فصل الخريف

بدأ فصل الخريف لعام 2022 في مصر، فلكياً خلال الشهر الجاري، ويستمر هذا الفصل لنحو 89 يوماً و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الخريف يعد أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

مميزات الاعتدال الخريفي

أفادت الأرصاد الجوية، بأنه خلال فصل الخريف يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الارضية.

ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.