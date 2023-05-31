حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في مصر.. حار نهارًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فحار نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للأتربة.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 35 درجة، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 21 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 39 درجة، والصغرى 25 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و26 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 39، والصغرى 25.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 35 للعظمى، و22 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 32 للعظمى، 21 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

رياح البوارح

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.