حالة الطقس اليوم الأربعاء 30-9-2020 في مصر: حارة وشبورة مائية صباحاً

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، لتكون حارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

رياح نشطة

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحاً، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية.

اضطراب في الملاحة

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس علي الصعيد

فيما تكون حالة الطقس علي شمال وجنوب الصعيد، شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا علي الشمال معتدلة في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط علي مناطق من شمال وجنوب غرب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 للعظمى، و 26 صغرى.

أما الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 27 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 30 صغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23، والمحسوسة 48 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، والمحسوسة 42 عظمي و 27 صغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.