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حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-6-2020 في مصر

معتدلة نهارًا
دعاء محمود 1:24 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20 1:24 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

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تسود حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا  نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وذلك وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة مع سقوط للأمطار الخفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، فالصغرى 24، والعظمى 35، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 27.

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بقلم دعاء محمود

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