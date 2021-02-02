حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-2-2021 في مصر.. ارتفاع في الحرارة وأمطار

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتشهد حالة الطقس أجواء دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس فى الاسكندرية اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية علي بعض المناطق من السلوم، الضبعة، مطروح وتمتد متوسطة إلي الاسكندرية في المساء.

الطقس فى السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة علي السواحل الغربية، حيث تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء، دافئة نهارا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول علي بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ومنطقة خليج السويس.

الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج مابين 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

عدم استقرار في الأحوال الجوية

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بحالة جوية مطيرة تصنف علي أنها متوسطة إلى غزيرة الشدة تبدأ منذ اليوم الأربعاء وحتي يوم الجمعة المقبل، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة علي مناطق واسعة تشمل مبدئيا شمال مصر باكمله. خريطة طقس

كما تمر بالأردن والسعودية حتى العراق وتختلف شدتها حسب كميات الرطوبة والطبيعة الجغرافية وانخفاض القيم الضغطية والحمل الحراري.

وأكدت الهيئة أنه لا صحة مطلقا لما تناولته بعض الشائعات على أن هذه الحالة تشبه حالة شهر مارس لعام 2020، من حيث القوة وشدة الامطار بل أنها تختلف عنها في شدة تعمق عوامل الطقس وتوقيت حدوثها خلال العام والتبريد في طبقات الجو العليا.