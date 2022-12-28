حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-12-2022 في مصر.. بارد ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواءً لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 20 درجة، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 11.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 20 درجة، والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 19، والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 22 درجة للعظمى، 09 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 23 للعظمى، و11 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 21، والصغري 10.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 19 للعظمى، و12 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 19 للعظمى، 12 للصغرى.

درجات الحرارة

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

المنخفض الجوى

المنخفض الجوى عبارة عن منطقة مغلقة بخطوط ضغط متساوية قيمتها أقل من المناطق المحيطة بها، وتكون قيمة هذه الخطوط أقل ما يمكن عند المركز.

والظواهر الجوية المصاحبة له تختلف باختلاف نوع المنخفض، حيث نجد أن عادة يكون الطقس المصاحب للمنخفض الجوي ظهور الغيوم وحدوث الهطول بأشكاله المختلفة (يعتمد على مصدر الكتلة الهوائية المصاحبة له ومسارها).

ولكن يجب أن نعلم إذا كانت الرياح المصاحبة له اتجاهها جنوبية أو جنوبية غربية فتكون الكتلة الهوائية جافة ومن ثم تعمل على ارتفاع درجات الحرارة ولا يصاحبه سقوط الأمطار.

اتجاه دوران المنخفض الجوى يكون عكس عقارب الساعة فى نصف الكرة الشمالي ومع عقارب الساعة فى نصف الكرة الجنوبى.