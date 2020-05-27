حالة الطقس اليوم الأربعاء 27-5-2020 في مصر

يسود القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط فمعتدل وارتفاع الموج مابين 1.5 متر إلى 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ما بين 2 إلى 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 34، والغردقة الصغري 23 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 20، والعظمى 29.من ة