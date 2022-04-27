حالة الطقس اليوم الأربعاء 27-4-2022 في مصر.. حار والقاهرة تسجل 32 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 15.

درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمى، و21 للصغرى، وسوهاج العظمى 37، والصغرى 19.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.

وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير