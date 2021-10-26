حالة الطقس اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر.. معتدل وأمطار رعدية

أكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، معتدلة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 29، والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28، والصغرى 17. درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و 19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 32 للعظمى، و 17 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 31، والصغرى 16.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.