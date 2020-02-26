حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-2-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس تكون شديدة البرودة ليلا على السواحل

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

دافئ على جنوب سيناء والصعيد

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس على جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وتشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل

وعن البحر المتوسط فستكون حالته معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 الي 2 متر والرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح شمالية غربية.

القاهرة تسجل ١١ درجة للصغري

ولفت الخبراء إلي أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24، والغردقة الصغرى 12 والعظمي 23.

