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حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-3-2020 في مصر

رياح معتدلة
دعاء محمود 1:02 ص, الأربعاء, 25 مارس 20 1:02 ص, الأربعاء, 25 مارس 20

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تسجل حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلا شبورة صباحا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس لطيفة نهارًا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون طقس السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة وشبورة صباحا، والرياح معتدلة.

وأضافت أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر معتدل نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة.

طقس حار علي جنوب الصعيد معتدل في الشمال

وتشهد جنوب الصعيد طقسا حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة  ليلا، والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل وارتفاع الموج لكلا منهما يتراوح بين 1.5 إلي 2 متر والرياح جنوبية شرقية.

القاهرة تسجل 15 درجة صغري و24 للعظمي

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء،  على القاهرة الصغرى 15 والعظمي 24، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمي 22، أما شرم  الشيخ الصغري 17 والعظمى 23، والغردقة الصغري 17 والعظمى 24

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بقلم دعاء محمود

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