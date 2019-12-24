حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر.. مائل للبرودة وأمطار غزيرة ورعدية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئ علي جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً يصل إلي حد الصقيع في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وقد تمتد إلي شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحياناً علي السواحل الشمالية.

وتنشط حركة الرياح الجنوبية الغربية علي شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلي 4 أمتار والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

كما يشهد البحر الأحمر حالة معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من مدن ومحافظات مصر