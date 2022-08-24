حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-8-2022 في مصر.. أسوان تسجل 43 درجة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، شديدة الحرارة نهارًا، حارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة رطبة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

أمطار

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، وحارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، حار ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الجنوب مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 37، والمحسوسة 40، والصغرى 26، وفي الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 25.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 35، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 38، والصغرى 23.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 41، والصغرى 27.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 31 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون الباروجراف من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر للباروجراف فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.