حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر: انخفاض في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، علي القاهرة والوجه البحري، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

حالة الطقس علي السواحل

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، وسقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

اضطراب في الملاحة

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فحارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

شديد الحرارة علي الجنوب

ويسود شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 23، والمحسوسة 34 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 31 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 41 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 24، والمحسوسة 33 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 20، والمحسوسة 36 عظمى و 21 صغرى.

حالة الطقس

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

اضطراب في البحر الأحمر

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2:2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

النفاثات الزرقاء

النفاثات الزرقاء عبارة عن مشاعل زرقاء وضيقة ومخروطية الشكل تنبثق من قمة سحابة رعدية، وترتفع إلى حوالي 40-50 كم.

ولا تدوم النفاثات الزرقاء سوى جزء من الثانية ولكن شهدها الطيارون، وتكون البادئات الزرقاء أخف وأقصر من النفاثات الزرقاء، وتصل إلى ارتفاعات تصل إلى 20 كم تقريباً.