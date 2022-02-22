حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-2-2022 في مصر.. أمطار رعدية ورياح

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة مساءا على القاهرة الكبرى، فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، مع أمطار خفيفة مساءا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 11.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 22، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، و09 للصغرى. انخفاض درجات الحرارة اليوم على اغلب المدن

بينما تسجل الأقصر 27 للعظمى، و09 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 26، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الصقيع

من الظواهر الجوية المائية ممكن تعريف الصقيع على أنه انخفاض درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية أو دونها، ويتحول فيها بخارُ الماء من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة.

يتكون الصقيع عندما يبرد سطح الأرض أو الهواء الملامس للسطح إلى الصفر المئوي أو أقلّ، وعندما يحدث ذلك يتحول بخار الماء إلى بلورات إبرية ثلجية.

أما العوامل التى تساعد على تكون الصقيع فهي: 1- اندفاع كتلة هوائية باردة، 2- طبوغرافية الأرض، حيث الأماكن المرتفعة تقل درجة حرارتها و القمم تكون عرضة بشكل كبير إلى الرياح الباردة.