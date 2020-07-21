حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-7-2020 في مصر: رياح مثيرة للأتربة واضطراب في الملاحة

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، في مدن القاهرة الكبري والوجه البحري، طقسًا مائلا للحرارة رطبا نهارًا، لطيفا ليلًا، والرياح معتدلة، حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا علي القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.

حالة الطقس علي السواحل وجنوب سيناء

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، تنشط علي السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر. سرعة واتجاه الرياح

طقس شمال وجنوب البلاد

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد قشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة تنشط علي بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

اضطراب في البحرين المتوسط والأحمر

أما حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب غربًا، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 23، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 . درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم الأربعاء في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و28 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و31 للصغري.

الرطوبة النسبية

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و65 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.