أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، وأجواء مشمسة، ولطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 13.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 34 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 32 للعظمى، و19 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 28، والصغرى 18.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

التيارات الهوائية في الربيع

في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر.

وفي هذه الحالة يسمي انخفاض السودان الموسمي وعندما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التى تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة والبحر الأحمر وصحراء النوبة وصوب الشمال.

وكلما ازداد عمق الانخفاض وتذبذب نحو الصعيد امتد لسان هذه التيارات حتى يصل إلى شمال مصر.

وفي بعض الأحيان عندما يقترب انخفاض عرضي على الدلتا تهب رياح جنوبية شرقية تسحب معها الرياح الجنوبية سالفة الذكر ويسير الجميع آخذين شكل تيار واحد عظيم يجلب معه طقس لافح يمتد الي شرق البحر الأبيض.

وإذا ظهر هذا التيار في أيام الربيع فأنه حينئذ يسبب عواصف الرعد القاصف وحالات الضباب الكثيف في شرق الدلتا و الصعيد.