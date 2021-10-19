حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-10-2021 في مصر .. شبورة على الطرق

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، معتدلة نهارًا، وشبورة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 درجة، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 20. درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ فالعظمى 31، والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 18.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و 22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى، و 19 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 22 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 30، والصغرى 19.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى، و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.