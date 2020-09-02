حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر: مائل للحرارة وتحذيرات من الشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس علي سيناء

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس.

طقس الصعيد

أما حالة الطقس علي شمال وجنوب الصعيد، فشديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا علي شمال البلاد معتدلة في جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

أمطار غزيرة

ولفت خبراء الأرصاد، إلي ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الأحساس بحرارة الطقس، منوهين إلي سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً بنسبة (30٪؜) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل إلي حد السيول.

وأشار الخبراء إلي أن غرب البلاد متأثرة بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.