حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-4-2023 في مصر.. أمطار ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فشديدة الحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 32 درجة، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 14 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28 درجة، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 29 درجة، والصغرى 13 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 39 للعظمى، و 20 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 19.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 32 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 0.5 إلى متر، والرياح شمالية غربية.