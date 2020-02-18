حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-2-2020 في مصر

قالت الأرصاد الجوية المصرية إن حالة الطقس اليوم الأربعاء مائلة للبرودة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، أما حالة الرياح معتدلة.

حالة الطقس شديدة البرودة ليلًا ورياح نشطة على السواحل

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية مائلة للبرودة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، والرياح نشطة.

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح نشطة.

مائل للدفء نهارًا علي جنوب سيناء

وأضاف الخبراء أن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة على جنوب سيناء، والرياح النشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أمطار خفيفة علي شمال الصعيد ورياح مثيرة للرمال علي الجنوب

أما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، بينما جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلي شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الصغري 10 درجات علي القاهرة

وتشهد القاهرة درجات حرارة عظمى 17 والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات.