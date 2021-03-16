حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-3-2021 في مصر.. شبورة مائية صباحا

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء دافئة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، باردة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الشرقية باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وتنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت تنبؤًا بشأن حالة الطقس خلال الفترة من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل 22 مارس.

وتتوقع الأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم من 6 إلى 8 درجات، اعتباراً من يوم السبت المقبل.