حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-11-2021 في مصر.. أمطار وبرودة آخر الليل

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على السواحل وشمال الدلتا (الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية)، يصاحبها نشاط للرياح. حالة الطقس

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 25، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 19.

أما شرم الشيخ فالعظمى 29، والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24، والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء ، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 32 للعظمى، و15 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 30، والصغرى 17. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحيانًا إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي. رياح البوارح

مما يسهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحيانًا، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق، وصولًا إلى الإمارات.