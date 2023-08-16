حالة الطقس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر.. مائل للحرارة ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

كما تتكون شبورة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 34 درجة، و36 محسوسة، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 23 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 32 درجة، والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 25.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 34 للعظمى، و25 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 31 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

أسباب سقوط أمطار رعدية في الصيف

قالت الأرصاد الجوية، إنه منذ عدة أيام شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا.

وأضافت الأرصاد، أن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعى وربما يحدث عاما بعد عام.

وأرجعت الأرصاد، حدوث ذلك إلى الحزام المداري، وهو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

ويؤدى تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي إلى تكاثر السحب الرعدية والتى تؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا ( منابع النيل).

وخلال هذا التوقيت من العام، الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار.

ولكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة، ولكن لاتتأثر باقي مناطق الجمهورية بهذه الأمطار.