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حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-9-2021 في مصر.. حارة ورياح مثيرة للأتربة

أمطار على الاسكندرية والبحيرة
دعاء محمود 12:57 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 12:57 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حارة رطبة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية، البحيرة، العريش).

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الدلتا (دمياط، كفر الشيخ)على فترات متقطعة.

أمطار
أمطار

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

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الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31 والصغرى 22 درجة.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 36 والصغري 24 درجة.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 84% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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