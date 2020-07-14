حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-7-2020 في مصر.. وتحذيرات من الشبورة المائية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس ظهور لشبورة مائية فى الساعات القادمة من صباح اليوم الأربعاء، على القاهرة ومناطق من الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وذلك نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح التى سرعان ما تنقشع مع شروق الشمس.

الرطوبة النسبية ترتفع 100%

وأضافت الهيئة أنه مع الساعات الأولى من صباح الغد سوف تهدأ الرياح تماماً وترتفع الرطوبة النسبية إلى 100 ٪ بحيث يكون الطقس مستقر ومهيأ لتكوين الشبورة المائية على شمال سيناء ومدن القناة.

وحذرت الهيئة من انخفاض الرؤية الأفقية والتي قد تصل إلى 2000 متر، بسبب الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا

وتشهد البلاد اليوم الأربعاء طقسا مائلا للحرارة رطبا نهارًا، لطيفا ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وذكرت الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلي تأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة البحر المتوسط معتدلة

وأفادت هيئة الأرصاد بأن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلي جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر والرياح شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 23، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 25.

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 32 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 21.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الأربعاء في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و27 للصغري.

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.