حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-4-2020 في مصر

تشهد حالة الطقس القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، شوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة.

حالة الطقس تشهد رياح نشطة مثيرة للرمال أحيانا على أقصي الغرب

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وتظهر شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط علي أقصي الغرب مثيرة للرمال أحيانا.

وأضافت أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

مائل للبرودة ليلا علي جنوب سيناء

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلي شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

اضطراب في البحر الأحمر

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 26، أما شرم الشيخ الصغري 21 والعظمى 29.